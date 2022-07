Así fue el reencuentro de Matías Defederico con sus hijas

Finalmente, Matías Defederico se reencontró con sus hijas, Charis, Bella y Francesca, en plena batalla legal que mantiene no sólo él, sino su familia contra Cinthia Fernández. El ex futbolista compartió una foto con las niñas en su cuenta de Instagram.



“Las extrañé muchísimo. Son mi vida, siempre”, escribió Matías Defederico en la publicación en su cuenta de Instagram. En sus historias, el ex futbolista subió un video en el cual se observa que pasaron la tarde en una casa de comidas rápidas.



La batalla entre Matías Defederico y Cinthia Fernández parece no tener fin. La panelista denunció a su ex pareja por violencia de género, pero además lo acuso de no pagar el monto correspondiente por la cuota alimentaria.





Hace unas semanas, Maite Peñoñori contó en Intrusos que el ex futbolista intentó comunicarse con Johana, la madre de Cinthia para tratar de encontrarse con Charis, Bella y Francesca con motivo del festejo del Día del Padre.



En esa conversación, Matías Defederico le pidió si podían coordinar encontrarse en un lugar en común y le recuerda que tenía interpuesta una restricción perimetral que, según él, le impedía acercarse a la casa de sus hijas.



Johana, por su parte, le respondió que no había ninguna restricción y que podía pasar tranquilamente a buscar a sus hijas por la casa de Cinthia Fernández, la madre de sus hijas.





“No hay problema que las vengas a buscar hasta la puerta de la casa”, le aclaró Johana, la madre de Cinthia Fernández en esa conversación revelada por Maite Peñoñori en Intrusos.



Luego de ese intercambio vía mensajes, Matías Defederico no habría podido llegar a un entendimiento con la familia de Cinthia para poder compartir con sus hijas el Día del Padre.