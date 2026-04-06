Ángel de Brito destrozó a Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo: "Es muy..."

El conductor de LAM opinó sin filtro tras las declaraciones que realizó la joven en el ciclo de Georgina Barbarossa.

Agostina Páez finalmente decidió romper el silencio luego de su llegada a la Argentina tras estar detenida en Brasil por racismo. La joven visitó en la mañana el canal de streaming Olga y posteriormente estuvo presente en el programa de Georgina Barbarossa que se emite por Telefe.

"Yo quería pedir disculpas, pero mi abogado me dijo que no", comenzó diciendo la abogada. También agregó que "se difunde ese video y sé que muchas personas se pueden haber sentido ofendidas".

Luego de la entrevista, diferentes figuras criticaron a Agostina Páez y uno fue el conductor de LAM, Ángel de Brito: " Agostina Páez, la abogada racista, está en lo de Georgina. Es muy poco creíble su arrepentimiento".

Ángel de Brito apuntó contra Agostina Páez Captura de pantalla 2026-04-06 121309 Ángel de Brito destrozó a Agostina Páez. Foto: X / @AngeldebritoOk. "Para todo tiene excusas, por ejemplo la violencia de género de su padre. Muy buenas preguntas de Kablan y Franchin", expresó el periodista. Telefe pudo capitalizar muy bien la visita de Páez y logró llegar a 5 puntos de rating.