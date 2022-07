Cinthia Fernández mostró de cuánto era la deuda que tenía con ARBA: "Y encima lo sacó de deudor a mi ex"

No tiene descanso esta relación. A pesar que no se ven, ni se cruzan, cada vez que aparece el nombre de Cinthia Fernández y de Matías Defederico, su ex, es por un escándalo y mayúsculo. Ahora, los chicos se pelean por los impuestos de la casa en la que viven ella y sus nenas. Y hay alto lío.

¿Por qué? Defederico aduce que él dejó la casa, y que ella se tiene que hacer cargo de algunas cosas. Entre eso estaría el impuesto provincial y el municipal. Cinthia, en tanto, no está tan de acuerdo. Y por eso no lo pagó durante años.

Ahora, la suma se hizo gigante y llegaron a amenazarla con un juicio. Eso hizo que Fernández tome cartas en el asunto y pague lo que debe por la propiedad. La suma llegó a los 603901.70 pesos. ¡Un delirio!

Tras apostar en el casino de manera online y mostrar la suma de dinero que ganó, Cinthia Fernández salió desde su cuenta de Instagram para contar lo mal que está por todo este tema con quien es el padre de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

"Buen día, estoy viva para desgracia de muchos. Cómo amo esa frase. ¿Por qué desaparecí? Estoy desde el lunes con el famoso pago de ARBA. Con todo mi esfuerzo, con todo lo que laburo, miren la cifra que tuve que pagar por este señor. Encima hacerle favores, sacarlo de los deudores", comenzó su relato y mostró el comprobante de pago por la deuda contraída con el ex futbolista.

Y remarcó: "Pero bueno, se va a cobrar todo esto en el embargo futuro después de diez años, obviamente con los intereses correspondientes. Encima de aguantar todo lo que aguanto y todas las faltas que ya tiene, tengo que pagarle los impuestos", siguió a pura ironía.

Y en el final dejó un flor de palazo para Matías, que vive en un barrio cerrado a poca distancia del de ella, que es mucho más top: "El señor que vive al día y se va de viaje en avión. Y no paga lo que debe. Qué triste", terminó la morocha, que tuvo un cruce con Sergio Berni.