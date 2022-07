El fuerte cruce de Cinthia Fernández y Sergio Berni durante una entrevista

Luego de la muerte de un joven durante un ataque entre barras de los clubes Luján y Alem, Sergio Berni señaló a una persona "famosa" como la "instigadora" en el hecho.

Las declaraciones del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires generaron gran repercusión mediática. A tal punto que la producción de Momento D (eltrece) se comunicó con Berni para que contara detalles de la investigación. Pero todo terminó en un fuerte cruce con Cinthia Fernández.

La panelista lo trató de irresponsable a la hora de comunicar, ya que a partir de sus declaraciones se empezó a involucrar a L-Gante con el tiroteo. "A mí me parece poco serio deslizar algo… en una situación tan compleja si no tiene pruebas", disparó. Y añadió: "Me parece que es una persona inteligente y debería tener pruebas".

Sergio Berni.

La observación de la bailarina no fue bien vista por Berni, quien ninguneó a Fernández: "¿Usted escuchó el audio? Dije que hasta no tener pruebas no puedo apuntar a nada...". "Lo deslizó igual…dijo ‘famoso’", le respondió ella.

"Señor Doman ¿Podemos hablar seriamente con usted?", propuso. Esa actitud solo enfureció más a la panelista: "¡No puede contestar! Es una pregunta. ¡No se ponga nervioso!".

En ese momento, el conductor del programa le preguntó directamente al entrevistado si había algún indicio de que L-Gante estuviera vinculado en el tiroteo, a lo que Berni negó rotundamente que el referente de la cumbia 420 estuviera implicado.

Cinthia Fernández.

Cuando parecía que la discusión había terminado, la panelista volvió al cruce: "Me parece un poco cholulo mencionar a un famoso para que lo levanten de todos lados si no hay pruebas". Y agregó: "¿Le molesta hablar conmigo? Cuando se queda sin respuesta, huye. Estaría bueno verlo más seguido sin tanto Instagram".

"Le estoy diciendo que es una mala periodista porque no está informada. (...) Bueno, la señora Fernández vive del ambiente cholulo y yo de la investigación y de buscar criminales y narcotraficantes", expresó Berni respondiéndole a Doman, sin tener ningún tipo de contacto con la panelista.