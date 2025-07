Tato, ganador de Gran Hermano, confesó un secreto sexual que nadie se esperaba: "Apenas tengo..."

A pocos días de coronarse como el campeón indiscutido de la edición 2024 de Gran Hermano , Tato Algorta no deja de ser noticia. El flamante ganador del reality de Telefe se sentó a charlar con el siempre picante Ángel de Brito en su ciclo Ángel Responde, transmitido por la plataforma Bondi Live, y soltó una bomba que dejó a todos con la boca abierta.

El conductor sorprendió al joven uruguayo con una pregunta que generó un silencio incómodo, seguido de un murmullo generalizado: "¿Hace cuánto que no tenés sexo ?" . La consulta, directa y sin filtros, descolocó a más de uno en el estudio y encendió las alarmas entre los seguidores del ganador.

Lejos de evadir la polémica o salir con evasivas, Tato Algorta, con la transparencia que lo caracterizó dentro de la casa, se la jugó y respondió con una honestidad brutal: "No tuve sexo desde que salí de la casa. Estoy muy enfocado en el laburo. Llevo 8 meses sin sexo". La revelación no solo confirmó lo que muchos de sus fans ya sospechaban, sino que también abrió un debate sobre los efectos de la abstinencia prolongada en el encierro.

tato gran hermano

El ex participante no dudó en profundizar sobre esta particular situación, explicando que, al igual que varios de sus compañeros de aislamiento, experimentó una notable disminución en su deseo sexual durante su paso por el reality. "En el primer mes capaz estás con más ganas, pero después te acostumbrás, te olvidás y terminás un poco asexuado", relató con una naturalidad que asombró.