Lissa Vera confesó si está de novia con un famoso bailantero: “Ya lo voy a agarrar, es un…”

Hace unas semanas se vieron unas fotos de Lissa Vera, no bien salió de El hotel de los famosos, a los besos con Santiago Ismael Torres, un famoso bailantero, que es líder de La Banda de Lechuga y creador de Agrupación Marilyn.

Desde ese momento, en su mundo se habla del romance entre ellos. Pero ninguno de los dos tomó la palabra, hasta que este lunes 25 de julio, la ex Bandana estuvo en el piso de Ciudad Magazine, en el programa de Carmen Barbieri.

A modo de título y entre risas, Lissa largó: "Es un sabandija, ya lo voy a agarrar". ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Ella lo explicó con más detalles en la entrevista de la que participaron Pampito y Estefi Berardi después de irse de El hotel de los famosos.

“¿Estás de novia o saliendo con alguien? Viste que apareció un video chapando con el cantante de La Banda de Lechuga”, le preguntó el también panelista de Momento en el programa de cable.

“Es una sabandija esa Lechuga. ¡Sabandija! Estábamos charlando, veo que cuando viene la cámara, me agarra la cara. Ya lo voy a agarrar”, aseguró, dando a entender que cayó en una trampa mediática con quien era su amigo.

Y allí les dio pie a qué se metan más de lleno en el tema y del engaño: “¿Vos decís que el de La Banda de Lechuga te usó para viralizarse con el video chapando con vos?”, quiso saber el panelista.

“No quiero decir eso, pero éramos amigos. Si me decía ‘bolud…, quiero hacer algo’ me hubiese dicho y lo hacíamos. Pero así no me gustó. Creo que estuvo mal”, cerró la cantante, que es mamá de Catalina y Delfina.