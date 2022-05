La fuerte crisis de Lissa Vera que la dejó al borde de irse del Hotel de los Famosos: “Estoy acá por…”

Lissa Vera no la estuvo pasando para nada bien en los últimos días en El Hotel de los Famosos, luego de haber perdido en una competencia y de quedar nominada para abandonar el reality junto a Sabrina Carballo y Majo Martino.



“Lissa tiene que dejar huésped para convertirse en staff. Y mañana vas a estar en el laberinto junto a Sabri y Majo”, había dicho El Chino Leunis, lo que terminó desencadenando en una fuerte crisis para la cantante dentro del Hotel de los Famosos.





“Estoy contrariada, totalmente contrariada”, dijo Lissa Vera, mientras ponían al aire un video en el que se la veía llorando y diciendo que quería irse a la casa, que estaba "cansada”.



“Estoy muy sensible”, comentaba, visiblemente muy conmovida y superada por el estrés de la competencia y la lejanía con sus hijas. En tanto sus compañeros intentaban levantarle el ánimo y contenerla.



“En un momento se me cayó una lágrima y se me cayeron todas atrás. Los juegos te llevan a darlo todo de verdad y pareciera que se te va la vida en eso”, comentó Lissa ante sus compañeros.



Cuando le preguntaron los conductores, Pampita y el Chino Leunis, cómo tomaría llegar a una final en el Hotel de los Famosos. “A mí en una final me pasaría que me daría miedo, angustia, satisfacción, con Chanchi, porque tanto él como yo…”, arrancó contestando, pero cortó se emocionó y cortó la respuesta.





Una vez que se recompuso, abrazo mediante de Maximiliano Estévez, Lissa continuó en su comentario. “Dejamos a nuestros hijos afuera y llegar a la final… Y quiero ganar, pero a la vez no. Quiero dejarle el lugar, pero a la vez quiero competir”, sostuvo.



“Estoy muy cansada, físicamente y de la cabeza. Es contradictorio, porque estoy acá por mis hijas, pero a la vez quiero irme por mis hijas. Sólo una madre sabe lo que cuesta estar lejos de un hijo. Si me voy de acá, será por la H, así que me voy a quedar todo lo que pueda”, había dicho Lissa, antes de salvarse de la eliminación.