Así están hoy los hijos de Estelita Muñoz y Luis Ventura: con quién viven

La historia de Luis Ventura y Estelita Muñoz trascendió fronteras y adquirió una enorme visibilidad tras la controvertida relación del periodista con Fabiana Liuzzi, de la que nació Antoñito hace ocho años. Claro que en un extenso matrimonio, el hombre de América y su ex esposa supieron construir una hermosa familia, con Facundo y Nahuel.

En los últimos días, Estelita volvió a abordar aquel momento disruptivo en la relación amorosa con Luis y describió las sensaciones que la inundaron: “Vi a mis dos hijos bajar llorando, y eso no me lo olvido nunca. Vinieron y me abrazaron a mí. Y me dijeron algo que todavía hoy me molesta y me duele, pero no contra mí".

En ese rapto de apertura de su experiencia personal, Muñoz agregó las emociones desgarradoras que brotaron de su interior. “Y eso no lo perdono, porque no solamente sufrí yo, sino que sufrieron mis hijos y se destruyó una familia. Y eso no lo puedo perdonar", contó.

Lo cierto es que Estelita y Ventura supieron escribir una trama maravillosa, que se inició en la juventud, cuando ella trabajaba en el show de Roberto Galán y desde ese punto germinó un flechazo que los imantó y los estimuló a la aventura de configurar una pareja.

En los 28 años de relación seria, Luis y Muñoz se convirtieron en padres de Facundo y Nahuel, de 34 y 32 años respectivamente. Los dos tomaron partido por su madre en una primera instancia, aunque supieron restaurar su lazo con su padre.

Ambos continuaron en la casa familiar, la histórica propiedad de los Ventura en la ciudad de Lanús, ese epicentro de reuniones, de asados, de momentos multitudinarios. Por eso se mantuvieron como un sostén anímico para Estelita a lo largo de todos estos años.

Nahuel siguió los pasos de su papá y se sumergió de lleno en el mundo de los medios como reportero gráfico, de hecho ha compartido espacios con Luis en el Diario Crónica. En sus redes sociales se exhibe muy activo en esa profesión, con una enorme pasión por captar instantes en su cámara.

Por su parte, Facundo probó suerte en el fútbol, otra de las grandes pasiones de Ventura, así como heredó el amor por Lanús, el club en el que jugó su papá. También se vincula con el universo de la comunicación, a través de su rol como agente de prensa y community manager.