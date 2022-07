A 8 años de separarse, Estelita Muñoz reveló por qué no perdona a Luis Ventura

La separación de Luis Ventura y Estelita Muñoz fue un verdadero escándalo en el mundo de la farándula local. Tras décadas de amor y dos hijos juntos, la panelista del Run Run del Espectáculo descubrió de la peor manera que su marido le había sido infiel con la exvedette Fabiana Liuzzi.

Pero eso no fue todo, porque además, el periodista estaba por tener un hijo extra matrimonial, Antoñito, a quien no quería reconocer. Eso significó para la mujer que lo había acompañado toda su vida un dolor incomparable y el final de su historia de amor y de su familia, que estaba conformada también por Facundo y Nahuel.

Pasaron siete años desde aquel terrible momento en sus vidas, y recién hace poco Estelita Muñoz puedo rehacer su vida volviendo a apostar al amor. Fue a fines de 2021 cuando ella decidió blanquear que finalmente se había vuelto a enamorar, pero mantuvo la identidad del hombre en cuestión en total privacidad.

Ahora, consultada por sus compañeros del Run Run del Espectáculo, la panelista reveló si mantendría una relación de amistad con Luis Ventura, quien estuvo en la agenda pública de la semana por su carta abierta a Jorge Rial. Ante tal consulta, ella aseguró que aún no lo perdona por lo que hizo y contó los motivos.

“No perdono una traición. Para mí, ser traicionero es lo peor que puede haber, por eso no creo en la amistad cuando se traiciona”, expresó Estelita, un poco por ella y otro en modo de indirecta por la polémica foto de Jorge Rial y Ventura juntos.

Además aseguró que lo único que le importa es la felicidad de sus dos hijos y sumó: “No soporto la mentira, odio a la gente que miente y a la que roba, por eso y soy muy derecha, a veces demasiado. Me criaron así”.

Estelita también volvió a recordar cómo vivió aquel terrible momento en que se enteró la traición de Luis Ventura: “En el momento en que me pasó eso, me quedé en blanco. Mucha gente que vino a casa por ese tiempo me dijo que no podían creer que yo no hubiese reaccionado, como hacerle un daño, o hacernos”.

“Yo me bloquee, no me podía mover, me fui a un rincón de mi cocina y me quedé así. Lo vi a él arrodillado pidiéndome disculpas, y lo miré, y vi a mis dos hijos bajar llorando. Y eso no me lo olvido”, sumó.

Para cerrar, la panelista reveló que fueron Facundo y Nahuel quienes le pidieron a Luis Ventura en aquel momento que abandonara su casa. “Vinieron llorando a abrazarme, y me dijeron algo que hoy todavía me duele. Y eso no lo perdono, porque no solo sufrí yo sino que sufrieron mis hijos y se destruyó una familia”, cerró Estelita.