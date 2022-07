Paula Chaves contó qué le dijo a su hijo tras el ataque de convulsiones que sufrió su hermana

Un trance complejo, lleno de dramatismo y angustia. Paula Chaves sufrió un episodio durísimo con el ataque de convulsiones que padeció su niña Filipa el fin de semana. Tras superar la adversidad, la modelo reveló el diálogo que tuvo con su hijo Baltazar para explicarle lo que aconteció con su hermanita.

La experiencia traumática dejó secuelas en Paula, al punto que tuvo que ausentarse de su rol en Cortá por Lozano, donde reemplaza a Verónica Lozano, por un malestar físico, que se vincula directamente con el infortunio que transitó con su pequeña.

Por eso, Paula armó un vivo de Instagram, desde el interior de su hogar, para contarle a sus seguidores cómo se encontraba y detalló: “ Llamalo 'estresaso'. Llamamo 'te baja todo'. Llamale 'me agarré el virus y Oli y Balta'... Pero hoy me quedo en la cama. No voy a poder ir a Cortá por Lozano”.

En ese feedback con los usuarios, Chaves confesó que su pequeña ya había experimentado una situación similar en diciembre pasado y argumentó: “Obvio que sabía, pero en el momento, cuando le ves la cara, es un momento de desesperación total. Fue muy angustiante y para Baltazar más todavía, le costó canalizarlo”.

Asimismo, la animadora de Telefe reconoció que Filipa pasó de presentar una fiebre de 37.8 grados de fiebre hasta superar los 39 en el momento en el que logró ingresarla en una clínica de zona norte, tras la ayuda de un motoquero que la guió y la socorrió.

Y en ese diálogo con los internautas, Paula también abordó la sensible tarea de sentarse a analizar todo lo que sucedió con su hijo Baltazar, quien fue testigo de todo el incidente. Así, la esposa de Peter Alfonso narró: “Lo hablamos, hicimos dibujos sobre el tema, nos reímos, le restamos importancia”.

“Fue muy angustiante. Y para Balta más, porque es un niño. Cuesta mucho que lo entienda, pero lo canalizamos, lo hablamos y nos reunimos para que él sepa cómo son las cosas”, agregó respecto a esa charla íntima de madre e hijo para abordar un trauma complejo y que puede dejar huellas.