El emotivo reencuentro entre Paula Chaves y el motoquero que arriesgó su vida por su hija

Paula Chaves logró reencontrarse con el joven motoquero de 18 años que la ayudó en plena Panamericana cuando intentaba llegar a la guardia de centro médico porque su hija menor Filipa, de dos años, había convulsionado.

La modelo se encuentra conduciendo Cortá por Lozano (Telefe) en reemplazo de Verónica Lozano, quien se tomó vacaciones. Y fue allí que le pidió a la producción que invitaran a Nahuel para que la gente lo conociera.

"No puedo decirte más que gracias", comenzó diciendo Chaves cuando recibió en el estudio al joven. "Gracias por este hijo maravilloso", le dijo la conductora a la madre que se encontraba detrás de cámara.

Luego, la esposa de Pedro Alfonso contó detalles de la dramática situación que le tocó vivir. Todo sucedió mientras circulaba por la autopista camino al Sanatorio de la Trinidad de San Isidro para que atendieran a su hijo que había estado descompuesto. Filipa comenzó a convulsionar por un cuadro febril y ella pidió ayuda desesperada. "De ver dos mujeres intentando correr a los autos, aparece Nahuel y me dice ‘seguime’", contó Paula.

"Hizo de escudo para que yo pueda ir atrás de su moto y pueda llegar ala clínica. Hicimos 100 metros en contra mano contra cualquier auto que podía llegar a doblar e ir contra vos", le dijo a Nahuel, visiblemente emocionada. "Te vi la cara de desesperación y fue como ver a mi mamá. Fue lo primero que me salió", agregó el joven.

Él reconoció que recién se enteró que era ella el sábado por la noche ante un llamado de su madre, después de que la conductora hiciera pública la historia a través de las redes sociales, en donde inició una búsqueda para dar con su paradero.

Luego, la conductora continuó relatando. "Hicimos una cuadra a contra mano, yo atrás de él, logramos llegar a la clínica, donde yo me bajé como en las películas, cuando abrís la puerta de una patada y entrás con tu bebe desvanecida. Pero antes, lo miré a los ojos, le di la llave de mi auto y le dije ‘queda mi hijo atrás, te pido por favor que lo bajes a upa y lo lleves para adentro’. Le di la llave de la camioneta y entré corriendo. Yo no tenía tiempo de agarrarlo a Baltazar. Por más de que sabía que la convulsión iba a terminar y que a Filipa no le iba a pasar nada, en ese momento no podía hacer más que entregarte lo más valioso: mi hijo".

Minutos más tarde, apareció con Baltazar a upa. "No me soltaba más, estaba como una garrapata. Tenía un miedo, pobrecito", comentó el joven.

"Nahui, de corazón, gracias por haber estado ahí, por haber arriesgado tu vida yendo en contra mano. De verdad, muchas gracias de corazón", concluyó entre lágrimas la conductora.