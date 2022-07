Paula Chaves encontró al motoquero superhéroe que salvó la vida de Filipa: "Gracias por cruzarte en nuestro camino"

Paula Chaves vivió hace algunos días atrás uno de los momentos más aterradores con su hija más pequeña, Filipa, y contó todos los detalles por medio de sus redes sociales. "Hoy por suerte estamos bien, ayer yendo a la guardia por Baltazar que estaba muy caído por vomitar sin parar, Filipa, que tenía una mínima febrícula producto de una posible otitis, convulsionó”, escribió.

"A ella no le afecta neurológicamente porque el foco de la convulsión es la fiebre, pero imaginen cómo estaba yo. Es ahí en la Panamericana donde me ayudó el motoquero, a quien me encantaría poder contactar. Ayudame, por favor”, sumó al respecto iniciando una campaña para encontrar al hombre que la salvó.

Para contar más detalles, Paula Chaves reveló: "No solo me abrió camino por Panamericana, sino que cuando llegué a la guardia me bajé del auto y dándole las llaves le dije ‘atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto'. Y así fue, mientras las médicas divinas atendían a Filipa, entró el motoquero salvador con Balta a upa, diciéndome que llevaría el auto al estacionamiento de la clínica”.

El relato de la conductora que se prepara para reemplazar a Vero Lozano por la pantalla de Telefe emocionó a sus seguidores que compartieron rápidamente su mensaje para lograr viralizarlo y que le llegara al hombre que se había convertido en su gran salvador de aquel día.

Pero eso no fue todo, porque además, la también modelo le puso un emotivo apodo en su búsqueda y en agradecimiento: "Querido motoquero superhéroe (así le dije a Balta) porque me dijo ‘mamá, me dejaste en el auto con un señor con casco’. Gracias por cruzarte en nuestro camino. Comparto esto porque si yo hubiese sabido y leído de la convulsión febril, tal vez no me desesperaba tanto”.

Ahora, finalmente el hombre en cuestión apareció. Tras dos días de búsqueda, Paula Chaves compartió la imagen del joven de 18 años que se convirtió en su gran salvador en un momento de total terror. "Nahuel. Tiene 18 años. Le di a mi hijo, mi celular y mi camioneta. Doy fe que es de confianza. Hace mensajerías. Vive en Don Torcuato. Gracias por cruzarte en nuestro camino Nahu”, escribió agradecida junto a la postal.

Además de viralizar la imagen de su héroe, la conductora compartió su perfil de Instagram y le brindó la posibilidad de encontrar algún trabajo al joven de 18 años que fue tan generoso, valiente y honesto, algo que aunque parece mentira, es muy difícil de encontrar en estos días. Un hermoso gesto de ambos y una historia que quedará para el recuerdo.