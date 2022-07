El desesperante momento de Paula Chaves con su hija convulsionando en plena ruta

A través de las redes sociales, Paula Chaves contó el desesperante momento que pasó con su hija convulsionando en plena ruta. La conductora se dirigía a una clínica por un problema de salud de su hijo, pero en el camino la pequeña se descompensó y su madre debió pedir ayuda.

Según detalló, Paula Chaves ella se preparó para llevar a su hijo Baltazar a una consulta por una descompostura, y a bordo del vehículo también iba a Filipa. La bebé empezó con un episodio de convulsiones, por fiebre a causa de una posible otitis. Entonces, la conductora decidió parar en la Panamericana.

Allí fue asistida por un hombre que pasaba en moto. “Al grito mío por la ventana de ‘vení ayudame, por favor’. No solo me abrió camino por Panamericana, sino que cuando llegué a la guardia me bajé del auto y dándole las llaves le dije ‘atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto”, contó Paula.

El hombre siguió al pie de la letra las indicaciones de la afligida madre, y afortunadamente los dos pequeños fueron atendidos y salieron bien. Al contar esta situación, Paula Chaves destacó la solidaridad de este héroe anónimo que la ayudó.

De hecho, la modelo apodó al hombre en cuestión como "motoquero súper héroe", y le dedicó un: “Gracias por cruzarte en nuestro camino”.

Finalmente, Paula Chaves incentivó a otras madres a informarse sobre este tipo de cuadros que pueden tener los niños, tal como lo hizo ella tras pasar por esta preocupante situación.