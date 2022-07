Revelan quién fue la mujer que se metió en la relación de Alex Caniggia y Melody Luz y los separó

Se dio lo que se esperaba. Y según anunció Angel de Brito en LAM, Alex Caniggia y Melody Luz, la bailarina que conoció en El hotel de los famosos, se separaron. Y todo esto viene de la mano de otra famosa mujer. ¡A ver!

Los tortolitos comenzaron su romance hace algunos meses, casi no bien ingresaron dentro del programa que conduce Pampita. Allí mismo, antes de engancharse, los dos tuvieron pequeñas historias con otros participantes (él con Majo Martino y ella con el cocinero).

En una de las últimas ediciones del programa de El Trece se vio como el hermano de Charlotte se enfureció al enterarse que Melody le dio un beso a Santiago cuando estaba iniciando una relación: "Me contaron que cuando estabas conmigo estuviste con el cocinero", le dijo.

Y ella se defendió: "No estaba con él, no estuve, sólo en una de las primeras suites me dijo: ‘¿Te puedo dar un pico de despedida? Y le dije: ‘¿Qué?’, Le di un pico de despedida y después nunca más nada", aclaró.

"Van a haber personas que hablen de más y que quieran romper nuestra relación. Pero está en él saber a quién escuchar. No estábamos de novios. Él es muy determinante y realmente la veo oscura porque si él decide cortar realmente yo no tengo que más hacer acá; me importa más el amor que ganar la plata y todo eso", agregó.

La que se metió en la historia fue Majo Martino, quien le contó todo a Caniggia, y antes había tenido otras peleas: "Se nota que están enamorados de verdad, para que vos le hayas perdonado que se chapó con McGregor mientras estaba con vos… La verdad tenés que estar muy enamorado", arremetió.

Y allí fue que Ángel de Brito se mostró furioso y lanzó: "Es una guacha Majo, hizo separar a Alex y Melody. Eso no se hace. Uno nunca se puede meter en las historias de los demás", ironizó.

Días Antes, la misma Melody amenazó con irse del show: "Me quiero ir. No quiero vivir con vos y no tenerte. Si tenemos que convivir sin tener que estar juntos, no me interesa quedarme". ¿Cómo continuará esta historia?