Javier, hijo del corazón de María Rosa Fugazot, generó tristeza con una confesión sobre la vida de la actriz.

María Rosa Fugazot fue encontrada en su departamento desvanecida y, al llegar los servicios de emergencias al lugar tras el llamado al 911, se constató el fallecimiento a los 83 años. La actriz era muy querida en el ambiente del espectáculo y su partida generó una enorme conmoción.

El último adiós se desarrolló en la sala velatoria Zuccotti de la ciudad de Buenos Aires y sus restos fueron trasladados al Panteón de Actores ubicado en el Cementerio de la Chacarita. En el velorio estuvo su familia, colegas y amigos que se encontraban muy tristes por la muerte de la artista.

Javier Caumont, hijo del corazón, habló sobre María Rosa y realizó una confesión que generó un enorme impacto: "Como mamá fue la mejor, tanto de René como conmigo. Tuve el privilegio de que me eligiera y yo elegirla. Todos sabemos que se empezó a morir el día que falleció René".

La desgarradora confesión sobre María Rosa Fugazot La desgarradora confesión de Javier Caumont sobre María Rosa Fugazot: "Eligió morirse de a poquito" "Eligió morirse de a poquito, se quería ir con él. Por otro lado, nos queda nada más que la resignación de que se cumplió su deseo y, por otro lado, el dolor terrible de que la vamos a extrañar hasta el último día de nuestra vida porque era un ángel en la tierra", expresó conmovido ante el micrófono de Intrusos (América TV).