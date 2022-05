Tras su salida de El Hotel de los Famosos, Majo Martino apuntó contra una compañera

El Hotel de los Famosos está cada vez más cerca de llegar a su fin y los televidentes no quieren perderse nada de lo que sucede en el reality de eltrece. Ahora, quien quedó afuera del programa fue Majo Martino y así, solamente continúan en carrera nueve participantes de los 16 que ingresaron a la competencia.

Tras su salida, la periodista no se calló nada y apuntó contra una de sus compañeras: Melody Luz. En diálogo con La Once Diez, expresó: "Es un desastre, ella dice que es una mujer deconstruida, pero no tiene nada de eso, se refirió a mí de una manera muy violenta y no sé por qué no me lo dijo en la cara, es una cobarde".

Y continuó: "Ella dice que es libre, que apoya la pareja abierta pero a la primera de cambio cuando Alex (Caniggia) estando de novio con ella, supuestamente porque yo no les creo nada, no creo en esa pareja, me tira onda se la agarra conmigo y lo que dice a cámara es qué ganas de agarrarla de las mechas y estrujarle la cara contra el mármol".

El Hotel de los Famosos

"Está mostrando un lado brutal y a la vez digo que se exponga sólo para que tomemos de ejemplo de lo que no", agregó sobre la pareja del hijo de Mariana Nannis.

Además, también habló sobre su vínculo con Martín Salwe. "Es una relación terminada, no me interesa hablar con Martín. Intenté recomponer adentro, pero es un mentiroso. Habla con violencia, se metió con mi sexualidad y empezó a opinar", indicó.