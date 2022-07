Revelan la verdad sobre la salud de Florencia de la V tras su falta a Intrusos

Este viernes, Florencia de la V faltó a Intrusos (América) y más allá que desde el programa no dieron detalles específicos sobre la salud de la conductora, aseguraron que no se sentía bien. En medio de algunos rumores, en LAM (América) revelaron la verdad sobre el momento que transita la conductora, y luego ella misma se encargó de contar porque está haciendo reposo en su casa.

Mientras hablaban sobre el reencuentro entre Jorge Rial y Luis Ventura, Ángel de Brito aprovechó para contar porque el último se encargó de reemplazar a Florencia de la V en la emisión del viernes de Intrusos.

"Le mando un beso a Flor, que hoy hablé, estaba con fiebre desde anoche y hoy también, así que estaba en cama con reposo. La fueron a hisopar, todo", detalló el conductor de LAM.

Poco después, Florencia de la V compartió en sus historias de Instagram un video en el que expresó: "Quiero agradecer los miles de mensajes que me llagaron a mi cuenta, preguntando por qué no hacía el programa hoy. Quiero decirles que me levanté con un estado gripal tremendo, con muchísimo dolor de cabeza, con muchísima fatiga y no tenía fuerzas para hacer el programa".

Además, Florencia de la V aprovechó para agradecerle a su equipo y al emblemático periodista que la reemplazó. "Les quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras, a Luis Ventura que me cubrió. Luisito muchísimas gracias, con toda la energía y ese poder de periodismo que tenés solamente vos".

Se espera que Florencia de la V regrese a Intrusos el lunes, y este sábado compartió un nuevo video en el que asegura que hay una mejoría en su cuadro. "Hola, cómo están. Acá estoy, vivita y coleando. Mejor ya, mejor el pelo, bueno, no tengo congestión ni dolor de cabeza, que es ya algo positivo. Les mando un beso", expresó la artista.