Qué heredó Morena Echarri de Nancy Dupláa y Pablo: su vocación por...

Morena Echarri es la primera hija del matrimonio de Nancy Dupláa y Pablo Echarri. Tiene 18 años y, además el asombroso parecido a su madre, heredó algo muy concreto de la pareja de actores.



Tanto Pablo Echarri como Nancy Dupláa son dos de los referentes más importantes de las ideas peronistas y kirchneristas entre los actores argentinos. Y ahora, su hija Morena, pareciera que les sigue los pasos, ya que heredó la vocación por la militancia política.



Es tanto el compromiso que adquirió de sus padres que en las elecciones presidenciales de 2019, Morena Echarri fue fiscal de mesa del Frente de Todos, teniendo apenas 16 años.





Al referirse a su hija, Nancy Dupláa no tuvo más que palabras de elogio para con Morena, destacando su fuerte compromiso no sólo por la militancia política, sino también por cuestiones que abordan problemáticas sociales. “Es activista. Va con su pañuelo verde a todos lados y se aguanta los trapos”, contó alguna vez la actriz en una entrevista concedida a Verónica Lozano.



En ese sentido, se destaca que en su fiesta de 15, Morena no llevó la vestimenta tradicional, sino que usó ropa común y llevó un pañuelo verde anudado en su puño, en momentos en los que aún se pelaba por el aborto legal, seguro y gratuito.



“Tiene una adrenalina parecida a la de Pablo. Es una piba que ante la violencia se activa, una cosa rarísima. Yo no soy tan así porque me la banco menos. Entonces prefiero no exponerme ni leer”, comentó Nancy.





“La veo una líder carismática muy fuerte, aunque va muy al choque. Es activista. Los sábados va a las villas y da clases de apoyo. Yo estoy muy orgullosa. No es la pibita convencional que imaginé que iba a tener. Tiene una vocación de servicio enorme”, concluyó la actriz.



Morena está de novia con un joven llamado Camilio Slavich y suele compartir fotos con él en sus redes sociales. También lo hace con amigos, viajes por el país o en marchas populares.