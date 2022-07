Qué piensa estudiar Morena Echarri, la hija de Pablo y Nancy Dupláa

Morena Echarri, la hija de Pablo y Nancy Dupláa, tiene 18 años, pero ya comienza a vislumbrarse un futuro en el que se la va a ver muy involucrada en ciertas cuestiones que vinculan la política y lo social.



“A veces, cuando hablamos d mi participación en algunos temas y de la forma en la que me involucro con ciertas cuestiones, mi hija me dice que soy un tibio. More es coherente con lo que piensa y con lo que actúa”, la describió alguna vez Pablo Echarri.



“Me preguntaba por qué no ejercía mi derecho a participar y opinar. Entonces, yo le decía: ‘Bueno, a veces no conviene’. Y ella, entonces, me miraba con un desprecio”, agregó el actor.





Las palabras de Pablo surgieron en una entrevista con Intrusos cuando su hija aún no había cumplido la mayoría de edad, pero ya se involucraba en cuestiones referidas a la militancia política, a la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo y a otras cuestiones sociales.



Nancy Dupláa y Pablo Echarri son de los actores más comprometidos de la Argentina en cuanto a la política se refiere. Jamás ocultaron su inclinación hacia las ideas peronistas, más precisamente con las del kirchnerismo. Eso siempre les valió numerosas críticas.



Por su parte, Morena tiene las ideas muy firmes y su entorno le destaca el carácter fuerte y su personalidad: en su fiesta de 15 años, por ejemplo, no se vistió de manera convencional, sino que lo hizo con un vestido negro y con un pañuelo verde en la cabeza, símbolo de apoyo a la legalización del aborto.





Morena es militante de la agrupación kirchnerista de La Cámpora y es muy cercana a las Abuelas de Plaza de Mayo. Tan marcada está su identidad, que en el año 2019 fue fiscal de mesa del Frente de Todos en las elecciones presidenciales.



Según cuentan, Morena tiene formarse profesionalmente en las ciencias políticas. “La veo una líder carismática muy fuerte, aunque va muy al choque. Es activista, los sábados va a las villas y da clases de apoyo. Yo estoy muy orgullosa, no es la pibita convencional que imaginé. Tiene una vocación de servicio enorme”, dijo alguna vez Nancy Dupláa.