Así está hoy Morena Echarri, la hija de Nancy Dupláa y el galán: tiene 18 años y milita en…

Nancy Duplaá y Pablo Echarri comienzan a transitar una etapa inevitable de la vida: ver cómo comienzan a crecer las alas de su hija Morena, quien en 2021 superó la mayoría de edad y ya comienza a levantar el perfil.



Al igual que sus padres, Morena tiene un fuerte compromiso político y, como era de suponerse, tiene una cercanía muy marcada por las ideas que pregona Cristina Kirchner, la vicepresidente de la Nación.



En su cumpleaños de 15, Morena ya había dado una muestra clara de carácter y personalidad: su fiesta no fue de las tradicionales, sino que eligió la ocasión para dejar un fuerte mensaje muy significativo en estos tiempos.





Se vistió de negro, en la cabeza se puso un pañuelo verde y la foto era la de una mujer gritando con un puño levantado, del que también colgaba un pañuelo que apoyaba la legalización del aborto.



Es tan fuerte su compromiso no sólo político sino partidario, que en el año 2019 fue fiscal de mesa del Frente de Todos en las elecciones presidenciales. Y celebró junto a sus padres la victoria en aquella ocasión de la fórmula de Alberto Fernández – Cristina Kirchner.



En su momento, Nancy Dupláa se deshizo en elogios para con las actitudes que ya mostraba su hija de 18 años y contó que ya comenzaba a militar para La Cámpora. “Es activista, va con su pañuelo verde a todos lados y se aguanta los trapos”, dijo en charla con Verónica Lozano.





“Tiene una adrenalina parecida a la de Pablo. Es una piba que ante la violencia se activa, una cosa rarísima. Yo soy menos así porque me la banco menos. Entonces prefiero no exponerme ni leer”, agregó la actriz sobre Morena.



“La veo una líder carismática muy fuerte, aunque va muy al choque. Es activista. Los sábados va a las villas y da clases de apoyo. Yo estoy muy orgullosa. No es la pibita convencional que imaginé que iba a tener. Tiene una vocación de servicio enorme”, sostuvo.