Embarazada, Barby Franco reveló cuál es el sexo del bebé que espera: ¿nena o nene?

En un primer momento, Barby Franco aseguró que el sexo del bebé no se lo iba a decir a nadie hasta una fiesta familiar que estaban planeando. Después, la modelo dijo que se lo reservaba para contarlo esta semana próxima junto a Fernando Burlando, su pareja.

Sin embargo, la morocha metió la pata en La noche del domingo, en plena charla con Mariano Iúdica, su compañero en la conducción. Súper feliz, Barby no quiso, pero se le escapó y dejó bien en claro cuál es el sexo del baby que espera.

¿Nene o nena? Esa es la cuestión. Después que Mariano hizo un chiste sobre cómo le había crecido la panza, le preguntó a la amiga de Pampita, quien se emocionó mucho cuando le contó de la feliz noticia, después de haber ida juntas hasta Luján a pedir por el embarazo.

“¿Cómo estás? ¿A ver cómo está eso? ¡Uy, de una semana a la otra!”, dijo el conductor. “Está prendida, prendido fuego, prendida fuego… No sabemos qué es todavía”, informó ella, y al segundo se dio cuenta que se le había escapado el dato que buscaba el periodismo.

“No, ya sabés, ya sabés. Ya se te escapó. Se te acaba de escapar recién”, soltó Iúdica. “¡Qué bol…! Bueno, sí, está a full. No me quiero pisar más sola porque la semana que viene lo vamos a anunciar juntos”, lanzó Barby Franco, con mucha emoción.

“Primero quiero mandarle un saludo enorme a la mamá de Fernando que nos está viendo desde el Instituto de La Plata, que sigue internada pero está mucho mejor gracias a todos, que rezamos por ella”, sumó en La noche del domingo, después de haberla visitado en la clínica.

En la semana, en su visita a LAM, Barby Franco abrió la polémica al contar que se va a comer la placenta. Y allí tuvo un cruce con Yanina Latorre: "Es una pavada que se puso de moda. Todas las que son snob y tienen guita lo quieren hacer", le dijo en la cara la panelista de LAM.

Barby intentó defender su postura, y Yanina explotó: "No te quieras hacer la distinta. Venías bien, ahora no te soporto. Todo lo que hacen no tiene basamento científico y es una locura de gente como vos".