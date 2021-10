Pampita tuvo un percance en su peregrinación a Luján y terminó el recorrido llorando

Junto a un grupo de amigas, Pampita perigrinó durante casi nueve horas a la Basílica de Luján, y durante el recorrido sufrió un percance, que no opacó su intención de completar el recorrido en medio de una gran emoción que culminó en lágrimas.

A pesar de que la conductora nunca detalló el motivo que la llevó a hacer la larga caminata, seguramente habrá estado relacionado con el nacimiento de su hija Ana, fruto de su relación con Roberto García Moritán.

Más allá de la alegría con la Pampita compartió su peregrinación junto a amigas como Barby Franco, una torrencial lluvia las sorprendió y la modelo se lamentó por no tener un piloto para protegerse del agua. Por este motivo, ambas improvisaron un atuendo con bolsas de consorcio. “Se largó a llover pero no importa, vamos a llegar. Nada nos detiene”, expresaron las perigrinas.

Finalmente, Pampita consiguió su objetivo y se mostró junto al templo, empapada por la lluvia y todavía envuelta en un par de bolsas de plástico y con los ojos llenos de lágrimas.

El posteo de Pampita al completar su peregrinación a la Basílica de Luján.

“Recemos juntos… Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un adiós se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Oh señora mía, Oh Madre mía… ¡Yo me ofrezco toda a ti! Gracias por tu protección, tu amor y tu presencia constante en mi vida”, escribió Pampita junto a la imagen.