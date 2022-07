Marina Calabró hizo una inquietante revelación sobre la situación de Jey Mammon en La Peña de Morfi

En estos días, circularon versiones de tensión en La Peña de Morfi (Telefe) y ahora Marina Calabró hizo una inquietante revelación sobre la situación de Jey Mammon en el legendario programa de los domingos.

En su columna de espectáculos en Lanata sin Filtro (Radio Mitre), Marina Calabró detalló sobre los supuestos roces entre Jey Mammon y la producción de La Peña de Morfi: "Hay pases de facturas entre Telefe y Jey. Desde el lado de Telefe dicen que Jey es un tanto ajeno, lejano con el equipo, que no se involucra tanto, que se mantiene al margen", contó la periodista.

Luego Calabró argumentó: "Puede ser por un tema de tiempo, quizá no termina de encontrarse". En tanto que Jorge Lanata retrucó categórico: "No le gusta estar ahí, qué tiempo de nada. Él quiere hacer su programa, no quiere hacer eso porque no se le ocurrió a él".

Además, Marina Calabró apuntó otro punto crítico que se habría generado con la presencia de Jey Mammon en La Peña de Morfi. "También me dicen que están recibiendo algunos reclamos de músicos porque Jey quiere tocar más que ellos. Y también pidió participar de los segmentos de cocina del programa. Que si vemos la pantalla cuando Jey debutó, la cocina la hacía Jésica Cirio sola. Él pidió intervenir para no desdibujarse y está bien porque es conductor", explicó.

Por otro lado, también circularon versiones de una supuesta tensión entre Jésica Cirio y Jey Mammon, la dupla al frente de La Peña de Morfi. Sin embargo, la conductora se encargó de desmentir el rumor en diálogo con Mariana Brey. "Me envió y me dijo: 'Anoche hablamos hasta tarde con Jey, me mato de risa con él. 'La Peña' es como mi casa y Telefe ni te digo'", expresó la panelista de Socios del Espectáculo (El Trece) sobre el mensaje que le envió Cirio.