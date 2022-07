El Hotel de los Famosos: qué opina Nicolás Occhiato sobre Locho Loccisano

No queda nada para que se conozca al gran ganador de esta edición de El Hotel de los Famosos. Hay mucha expectativa entorno a lo que ocurrirá en la última emisión del ciclo de eltrece y no hay quien no opine sobre lo que creen que pasará. Los participantes del reality han dado muchísimo de qué hablar y uno de los que está en el centro de todas las miradas, desde hace rato, es Locho Loccisano.

Ahora, quien opinó sobre él fue Nicolás Occhiato. "Fue humorista de todos los programas que hice. Es un genio. Me lo llevé a todos los programas que hice y la verdad que hizo un laburo bárbaro. Ha hecho un trabajo espectacular, es un gran humorista para mí", indicó.

Y, en diálogo con La Once Diez, agregó: "Ví muy poco del Hotel y lo que sé es lo que hable con él. Pero la verdad cuando me habla para pedirme consejos, le digo que aproveche porque tiene todo para romperla. A mí me pasó con ShowMatch que por más que vos tengas mucho talento, esa vidriera te da la visibilidad para insertarte en los medios más tradicionales. Y él es así tal como lo ves".

Nicolás Occhiato

Si bien las grabaciones del programa ya finalizaron, quienes aún continúan en carrera no pueden dar notas ni mostrarse públicamente. Locho incumplió esto y es por ello que la producción decidió sancionarlo.

Según revelaron en Mañanísima, la multa sería económica. "Lo que les dijo la producción a los participantes que hoy están dentro del hotel fue 'tranquilícense porque Locho va a recibir la penalidad", expresó Pampito y sumó: "No le pagan el total".