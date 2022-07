Qué pasó con la dura contienda por el rating entre Jorge Lanata y La Voz Argentina

Al igual que viene ocurriendo en las últimas semanas, el pasado domingo, Telefe y eltrece midieron sus fuerzas y se enfrentaron por el rating. Por un lado, el canal de las tres bochas apostó a La Voz Argentina, el reality de canto conducido por Marley; por el otro, el canal del solcito dejó todo en manos de Jorge Lanata con Periodismo para todos.

El programa de talentos continuó con sus audiciones a ciegas. Ricardo Montaner, La Sole, Lali y Mau y Ricky aún están en la búsqueda de los participantes que competirán en sus equipos. Varios de los que ya pisaron ese escenario sorprendieron a los televidentes y a los coaches con sus maravillosas destrezas vocales.

Lanata realizó sus famoso monólogo y habló sobre el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y la vicepresidenta de la Nación. "Cristina estuvo un año pidiendo que se vaya Guzmán, y ahora que se fue lo acusa de destituyente por renunciar. Cristina realmente es increíble, pidió su cabeza y cuando se la llevaron dijo ‘ah es pelado, no me gusta'", lanzó frente a las cámaras.

Y continuó: "Ella odiaba a Guzmán, pero la gota que rebalsó el vaso fue que anunció su renuncia en la mitad del discurso de ella. Le hizo perder protagonismo. Para planificar la economía no fue para nada bueno, pero Martín Guzmán planificando venganza es un capo. Bien pelado, los re cagaste".

Jorge Lanata

¿Qué pasó con el rating? Telefe lideró con los números de la franja horaria. La Voz arrancó con un piso de 13,8 puntos y tuvo su pico en 17,7 puntos. Eltrece con PPT obtuvo su marca máxima de 11,3 puntos.