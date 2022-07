Cansado, Luis Ventura reveló información sobre las hijas de Jorge Rial

La pelea entre Jorge Rial y Luis Ventura parece no tener fin. Años atrás, tenían una gran amistad y se distanciaron luego de que el ex conductor de Intrusos echara a su compañero del programa en el 2014. La ruptura se dio en un contexto bastante particular y fue cuando salió a la luz que Ventura tenía un hijo extramatrimonial.

Días atrás, se creía que los periodistas habían limado asperezas tras un encuentro que se hizo público. No hubo quien no opinara sobre el tema y Estelita Muñoz, la ex del líder de Secretos verdaderos, había dicho: "A mí me asombró, pero yo veo la foto y es clarito, para mí, quien armó todo... ¿Quién necesitaba esa foto? Porque adelante hay uno con una cara de Papa Noel impresionante…divino, el abuelito dime tú está como chico con juguete nuevo, y del otro lado hay una cara de alguien que sostiene la situación. No sé cuánto le habrá alegrado, de verdad, esto".

"Jorge necesitaba esa foto porque estaba en caída, la gente no lo quiere, está más solo que no sé…él la necesitaba por los proyectos que tiene", agregó la panelista de Crónica TV.

Ahora, tras el escándalo que protagonizó Rial en los últimos días, Ventura se indignó y salió a hablar. "Estoy cansado de escuchar las barbaridades que hace y dice. Además, le guste o no, yo soy familia, él me eligió", expresó delante de las cámaras de América TV.

Luis Ventura y Jorge Rial

Acto seguido, reveló información relacionada a las hijas del comunicador. "Soy el padrino de Rocío, y yo sé que las chicas, en más de una oportunidad quieren hablarme, llamarme y contarme. Por extrañas razones, yo no voy a las fiestas de cumpleaños, no tengo los teléfonos. No sé, puedo ser un elemento nocivo o alguien que haga tomar conciencia de las cosas", manifestó.