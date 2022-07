Luis Ventura confesó que cree que Mirtha Legrand le tiene miedo

Luis Ventura se encuentra al frente de Secretos Verdaderos desde hace años. El ciclo sale por América TV y habla sobre el mundo del espectáculo, analiza a los famosos del momento y también, frecuentemente, saca a la luz material inédito.

Luis Ventura

Este fin de semana, el conductor realizará un informe especial sobre la vida de una de las divas de la pantalla chica, Mirtha Legrand. "Este Secretos Verdaderos va a tener la particularidad que el formato del programa va a durar una hora más, para lo cual ya hicimos un viaje a Villa Cañás e hicimos entrevistas que van a mostrar a una Mirtha desconocida", contó en A la tarde, el programa que encabeza Karina Mazzocco.

Y adelantó: "Va a tener que ver con su infancia, con su juventud, con su familia, amigos y la relación con la política, de dónde viene. Por supuesto también sus momentos más duros y abordaremos las versiones de algunos romances".

Al oírlo, Débora D’Amato acotó: "Mirtha viene triste por lo que le viene pasando de quedar afuera de la tele, y uno de los temas que la sacó de ese estado es que se enteró que Ventura le iba a realizar este homenaje".

Fue ahí, que Ventura confesó: "Yo tengo una apuesta con Alicia Pedrelli, la productora del programa, y es que yo digo que ella va a salir al aire y Alicia dice que no... No sé, a mí Mirtha me tiene un poco de miedo me parece".