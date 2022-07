Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina, sorprendió con un anuncio: "Ya estamos en..."

En 2021, Francisco Benítez conquistó a todos con su talento en La Voz Argentina. De la mano de Soledad Pastorutti, su coach, el cordobés logró avanzar en cada una de las etapas hasta consagrarse el campeón en una peleadísima final.

Para sumarle emoción, a la par de que se alzaba con el premio mayor en el reality de Telefe, Francisco fue papá de Ciro, el bebé que tuvo con su pareja, Rocío Ruiz. Casi literalmente, como decían las abuelas, este hijo llegó a su vida "con un pan debajo del brazo".

Es que Francisco no solo ganó un premio millonario en La Voz, sino que, al poco tiempo de este batacazo, se le dio la oportunidad de concretar otro de sus sueños que hasta ese momento parecía muy lejano: acceder a un techo propio, y todo gracias a la ayuda de Belu Lucius.

La influencer le dio una mano a Benítez para convertirse en propietario de una casa prefabricada y, desde ese entonces, fueron meses de trabajo y trabajo en equipo para dejar impecable su hogar en Colonia Tirolesa. Y ahora, luego de mucho esfuerzo, a Francisco le llegó la hora de hacer el gran anuncio: su casa ya está lista para ser habitada.

Así lo contó el artista en un posteo de Instagram, con una foto junto a su novia y su bebé. “¡Hola, mi gente! Queremos contarles que estamos muy felices de anunciar que ya estamos en nuestra casita. Gracias a cada uno de ustedes por también ser parte de este sueño”, expresó Benítez, a pura sonrisa, antes agradecer a las empresas constructoras y a Belu, claro.

Feliz con este deseo que ayudó a cumplir, la hermana de Emily Lucius fue de las primeras en comentar el posteo de Fran. "VAMOOOO CARAJO!!!!!! ¡Los sueños están para ser cumplidos! Felicidades, hermosa familia”, escribió la morocha, exultante.

“Fue algo nuevo, uno no espera que pasen estas cosas. Estoy viviendo una vida nueva, haciendo lo que me gusta, la verdad. No me esperaba todo lo que pasó en el programa y ahora estoy aprendiendo”, dijo Benítez en junio de este año, en diálogo con Diario Show.

“La Sole me pidió que me dedicara a esto, porque había nacido para esto. Y me dijo que lo aproveche mucho, que siga y que no deje. Ese consejo lo tengo acá, porque me lo dijo alguien ya consagrado y es un buen impulso”, agregó, sobre el rol clave que tuvo La Sole en todos sus avances.