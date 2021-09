A un par de días de ganar La Voz Argentina, Francisco Benítez presentó a su bebé en televisión

Este martes, a un par de días de ganar La Voz Argentina (Telefe), Francisco Benítez presentó a su bebé en televisión. En diálogo con Flor de Equipo (Telefe), el joven cordobés expresó su felicidad absoluta tras atravesar dos momentos tan especiales en su vida artística y personal.

Rocío Ruiz, pareja del ganador de La Voz Argentina habló de lo difícil que fue transitar el tramo final de su embarazo con Francisco lejos de ella. “Había momentos en que realmente lo necesitaba al lado, pero siempre estuve apoyándolo desde aquí. Yo el día de la final estaba con contracciones, pero no le quisimos decir nada para no ponerlo nervioso. A la noche estaba con dolores y a la madrugada después de tanta emoción decidió nacer”, contó la joven que tuvo a su hijo a las 5 de la mañana y días antes de la fecha que estaba prevista para el parto.

Por su parte, Benítez enfatizó: “Fue todo muy loco porque me enteré que había nacido y yo estaba en Buenos Aires. Me agarró un poco de nervios y desesperación por estar acá, quería ir a conocerlo. Estoy recontento. Estaba nervioso porque es un hijo, una responsabilidad muy grande, pero a la vez sentí un amor inmenso, no sé cómo explicarlo, es una sensación única”.

Finalmente, sobre sus sensaciones tras coronarse ganador de La Voz Argentina, Francisco Benítez señaló entre lágrimas: “Todavía no caigo. Yo no trato de aparentar nada sino ser como soy. Siempre fui así desde muy chico y no quiero cambiar nada. Es por el cariño de la gente que yo estoy donde estoy, por eso le agradezco a todos ellos. Nunca existió la competencia en mí, nunca fui a ganar ese certamen, fui a superarme yo. Sentí que había ganado el primer día que audicioné, me sentí ganador por poder hacer lo que me gusta y salir al mundo sin miedo. Mi papá también sufre del mismo problema [tartamudez], pero los dos tratamos de superarlo bien”.