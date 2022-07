Quién fue el último novio famoso de Emily Lucius

La hermana de Belu Lucius, Emily, siempre quiso pegar el salto de las redes sociales al mundo de la televisión. Le costó, claro, como a casi todo el mundo. Pero el boom de El hotel de los famosos la convirtió en una estrella.

Ahora habrá que ver si esa fama se transforma en positiva, después de un par de meses bastantes polémicos por algunas actitudes que se pudieron ver en el programa de Pampita y en Chino Leunis, que la rompe en el rating de Canal 13 todas las noches.

Pero si hablamos del corazón allí le fue bien a Emilia (su documento dice que se llama María Emilia, pero ella le escapa el nombre completo). En el popular ciclo conoció a Martín Salwe, con quien llegó a “casarse”.

Hoy, en medio de la polémica por el bullying y el maltrato que recibió, hay distancia casi total en esa pareja, que parece haberse disuelto tras el mal humor de Emily y el viaje a Israel de él para alejarse de los medios.

Las preguntas en redes sociales tienen que ver con el pasado de la menor de los Lucius, y con sus noviazgos, que parece que no fueron muchos: “Es una chica divina, pero siempre le costó blanquear relaciones. No porque le guste la ‘joda’ sino porque escapaba, medio fugitiva”, contaron.

Ella, antes de ingresar, no dio data: “Soy actriz, directora de artes escénicas y generadora de contenido. Me encanta cocinar, bailar, amo a mi hermana y lo más importante de todo es que soy una gran hija. Estoy sin celular, sin tarjetas, sin plata, estoy para divertirme, para ser quien soy, y quiero ganar”.

En su pasado se supo que trabajó en Perla Negra (con la hija de Andrea del Boca) y en varias obras de teatro (de allí su relación con el hermano fallecido de Nico Vázquez). “El es ángel que nos mira desde arriba. Te voy a recordar siempre con una sonrisa. Sin palabras, con mucho dolor, gracias por tanto, Santi”, escribió ante la tragedia.

En las redes sociales suma casi un millón de seguidores, pero no por eso hay amor allí. Su último muchacho, aunque lo hayan negado, fue Nico Occhiatto, el ex de Flor Vigna, en el caliente verano.

"Ellos se mostraron en la playa estos días como amigos todos con Nico, Naty, etc. Es un clásico, diría que un modus operandi de él de no seguir con quien está así que... para mí...salen. Ella lo sigue pero él no", dijeron.

"¿Es verdad lo de tu nuevo romance que salió en todos lados?", le consultaron a Nico. Y tajante, sin dar demasiados detalles Occhiato respondió un contundente "No". ¿Le creemos?

Su mambo mayor pasa por la edad. Y no tiene dramas en bancarla: “Chicos, la edad es un número. Y no insistan porque no lo voy a decir. Hace un montón que vengo con el tema de la edad. De verdad digo que la edad es un número que uno siente, yo me siento de 25”.

“Porque sino uno se queda en ‘uy no, tengo 23 todavía no me recibí, no tengo novio, estoy viviendo en la casa de mis padres, pero sigo haciendo deportes, no sé qué estudiar’ ¡No! Tenés 23 y tenés lo que sientas vos, no lo que imponga la sociedad. Tenés que hacer lo que te reconforte a vos y te haga feliz”, cerró.