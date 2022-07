Jésica Cirio rompió el silencio tras los rumores de tensión con Jey Mammon en La Peña de Morfi

Este martes en Socios del Espectáculo (El Trece), hablaron sobre los rumores de tensión entre Jésica Cirio y Jey Mammon, la dupla al frente del legendario programa La Peña de Morfi (Telefe). Para evitar confusiones, la modelo y conductora se encargó de desmentir las versiones de una mala relación con su coelga.

“Vamos a contar una historia que comenzó hace unos meses cuando el programa estaba en pleno lanzamiento. Hay una guerra interna en Morfi y hay elementos concretos que dan cuenta de una pelea feroz dentro del programa”, comentó Adrián Pallares mietras en el ciclo de espectáculos de El Trece analizaban la situación de que en las promociones de La Peña de Morfi, Jésica Cirio es mencionada sin su apellido.

“La pregunta es: ¿por qué Jésica Cirio, conductora histórica del programa, hoy no es más Jésica Cirio? Hoy a la hora de presentar y promocionar el programa es solo Jésica. ¿Qué paso con el apellido? ¿Cómo le cae a ella esto?”, se preguntó Rodrigo Lussich.

Tras el fallecimiento de Gerardo Rozín, Cirio tomó la delantera de La Peña de Morfi y para algunos Jey Mammon luce un tanto desdibujado, como sin terminar de encontrar su lugar.

Por su parte, Karina Iavícoli argumentó: “Yo tengo una mirada distinta. Para mí que no la nombren a Jésica con su apellido no le quita peso sino, al contrario, ya dan por hecho que la gente sabe quién es. Cuando decís Susana ya sabés quién es. Acá pasa lo mismo, cuando decís Jésica ya saben de quien estamos hablando. Yo siento que es para darle más lugar aunque no lo necesita, porque se puso el programa al hombro”.

Sin embargo, Lussich insistió: “Ella no lo ve así. Hablo con alguien muy importante del medio y esa persona le dijo que haga algo urgente”.

Finalmente, cuando abordaron la posibilidad de una lucha de cartel en La Peña de Morfi entre Jésica Cirio y Jey Mammon, Mariana Brey leyó un mensaje que le envió la modelo y conductora: “Anoche hablamos hasta tarde con Jey. Me mato de risa con él. La Peña es como mi casa y Telefe ni te digo. Y él se sumó con mucho amor y respeto. Él es muy dulce conmigo y todo el equipo lo es”. Además, Brey agregó: “A ella no les molesta que le hayan sacado su apellido y dice que le gusta más solo Jésica”.