Furor por el adelanto de La Peña de Morfi con Jey Mammon y polémica con Jésica Cirio

A poco más de un mes del fallecimiento de Gerardo Rozín, Telefe ya promociona el regreso de La Peña de Morfi con su nuevo conductor, Jey Mammon. El popular actor se prepara para liderar el clásico programa de los domingos dedicado a la música, y si bien él está recibiendo un contundente apoyo en las redes por su nuevo desafío, no sucede lo mismo con su compañera en el ciclo, Jésica Cirio.

En el adelanto de La Peña de Morfi, se lo puede ver a Jey Mammon entrando al estudio de grabación, recorriendo cada rincón de la escenografía con una sonrisa, hasta finalmente llegar al piano que se encuentra en el set. Con mucho entusiasmo, el conductor toca la clásica melodía del envío y dice: “Muy pronto, 'La Peña de Morfi' por Telefe".

En las redes sociales del canal de las pelotas, se puede apreciar un notable apoyo de la gente por el desembarco de Jey Mammon como nuevo líder de La Peña de Morfi. En contrapartida, varios usuarios pidieron que Jésica Cirio no continúe en el programa. "¡Que no vuelva Cirio! Perdón, pero Jey puede solo", "Saquen a la Cirio", "Excelente la decisión de poner a Jey, pero Jésica no va más"; fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Jey Mammon es una de las grandes apuestas de Telefe en esta temporada ya que más allá de su inminente desempeño en La Peña de Morfi, también tendrá un programa propio, un big show nocturno que comibinará entrevistas, música y humor.

El nuevo ciclo que tendrá el artista en el prime time se llamará Show Mammon, y se espera que esta gran producción tenga su debut en mayo.