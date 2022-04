Jésica Cirio contó por qué Carina Zampini no quiso estar en el homenaje a Gerardo Rozín: “Ella tomó…”

Jésica Cirio fue la última compañera de Gerardo Rozín en la conducción de Morfi, el programa dominguero de Telefe que se transformó en todo un suceso. A un mes de la muerte del famoso conductor quedaron muchas preguntas en el aire, y fue la rubia la que habló con LAM y sacó algunas dudas.

“Fue muy triste todo. A Gerardo lo amamos todos. Todos crecimos a su lado y lo que pasó nos partió al medio. Era un ser con mucho amor, y que termine así es muy injusto”, relató sobre el final de Rozín, quien luchó contra un tumor cerebral por más de un año.

A pesar de la confirmación de Jey Mammón como su reemplazo, todos quisieron saber qué pasó con Iván de Pineda: “En su momento iba a estar, pero creo que por compromisos laborales de él se le hacía bastante complejo. Por eso se pensó en otras personas”.

Sobre el futuro del programa, Cirio explicó: “Ya tenemos fecha de debut. Hablamos mucho con Jay y estamos los dos felices y contentos de seguir con este proyecto”, explicó.

En el homenaje, Jésica estuvo al lado Zaira Nara y Julieta Prandi, pero no así de Carina Zampini, quien eligió no ser de la partida. Los rumores fueron muchos, y Cirio los bajó de lleno en algo que parece mucho tener que ver con lo que quieren en el canal.

"La respecto mucho a ella. Es muy difícil estar en el homenaje de una persona que quiso mucho. A mí se me hizo muy difícil estar ahí parada, Había un minuto que lloraba y otro minuto que me reía, entonces respeto todas las decisiones. Si ella no lo quiso hacer, es decisión de ella", cerró.

En su momento, Ángel de Brito contó cómo reaccionó la actriz a las versiones de pelea con Rozín, motivo por el que habría faltado al especial programa: "Le pregunté y me respondió que prefirió transitar este hecho en privado".