La considerable propuesta de Adrián Suar para que Mirtha Legrand vuelva a El Trece

Desde su labor como gerente de contenidos, Adrián Suar hizo una considerable propuesta a la producción de Mirtha Legrand para que la diva vuelva a la televisión en la pantalla de El Trece.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Suar se sinceró sobre su deseo de que Legrand vuelva a su pantalla. “No quiero otra cosa que Mirtha esté en el canal. La productora pidió en la negociación una plata que, por ahora, la parte que maneja los números del canal marca una diferencia muy grande respecto al año pasado. Hay como un 200 por ciento de diferencia”, argumentó en referencia al pedido que hizo Nacho Viale y su socio desde StoryLab.

Reforzando su idea de que quiere a Mirtha Legrand en la pantalla de El Trece, Adrián Suar propuso: “Yo creo, por lo que hablé con Mirtha, que ella quiere venir a eltrece, pero bueno, estamos haciendo el mayor esfuerzo para que esté. Es más, ayer hablé con Nacho y le ofrecí que venga a los estudios del canal por si el costo no le daba”.

Luego Suar graficó: “Generalmente, de un año al otro, Polka tiene un 55,6 por ciento de aumento con la tira que estoy haciendo ahora. Marcelo [Tinelli] lo mismo. Ya llevarlo a un 170 por ciento no entiendo, pero bueno, los números son los números. Es el problema que debe tener la productora, pero también hay que entender que Mirtha -por lo que ella me trasmite, el otro día hablamos 1.30 de la mañana cuando yo venía del teatro- hoy por hoy quiere estar en eltrece, más allá de lo económico. Si ella tiene una oferta mejor y superadora, yo jamás le voy a poner una traba en ese sentido. Como le dije a Mirtha: ‘Vos sos de toda la televisión’”.

En tanto que cuando le preguntaron a Adrián Suar si cree que la actitud de Nacho Viale es egoista, el gerente de contenidos contestó: “No, yo hablé con él, le creo. Debe tener un problema muy grande, aunque no entiendo cuál porque yo que también soy productor; no termino de ver esa diferencia tan grande, no la termino de entender”.

Tras deslizar que la responsabilidad en la frustración de la negociación es de Nacho Viale, el actor y productor remarcó con respecto a la vuelta de Mirtha Legrand a la pantalla de El Trece: “Es una cuestión económica. Cuando hay un 170 por ciento lo veo difícil, pero vamos a seguir intentando. Por mi parte voy a seguir intentando”.