Florencia de la V faltó a Intrusos y su reemplazo no pasó desapercibido

Este viernes, la emisión de Intrusos (América) comenzó sin la presencia de su conductora, Florencia de la V. En su reemplazo, apareció un periodista que no pasó desapercibido dada la histórica relación que tiene con el legendario programa de chimentos.

Luis Ventura sorprendió a los televidentes al mostrarse sentado en la silla de Florencia de la V, y rápido de reflejos expresó: "Llegó el bombero, el bombero de 24 horas".

En medio de la reacción de los panelistas de Intrusos, Maite Peñoñori expresó entre risas: "¿Está chequeado? ¿Estás acá? No es un holograma". En tanto que Luis Ventura siguió: "Discúlpenme, me confundí: ¿Mazzocco dónde está?".

Cuando el panelista Guido Zaffora consultó: "Ventura, ¿cuánto hace que no estás sentado en esa silla?", el periodista se limitó a decir: "Yo no necesito estar sentado. No sé, más de 8 años seguro...".

A pesar de que no dieron muchos detalles sobre la ausencia de Florencia de la V, todo hace pensar que se trata de un tema de salud ya que Luis Ventura comentó: "Bueno, che, ante todo, le mando un beso grande a Florencia, eh, que no estaba bien y bueno, acá estamos. Besos, que se recupere pronto".

A fines de enero de este año, Ventura volvió a Intrusos tras casi una década de no pisar el estudio del clásico programa de espectáculos. En aquella oportunidad, el periodista repasó los principales hitos de su largo paso por el ciclo.