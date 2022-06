Las certeras palabras de Valeria Mazza luego de que su hijo recibió el alta

En la noche de este jueves, el hijo de Valeria Mazza fue dado de alta tras haber sido operado por una fractura de mandíbula producto de una brutal golpiza que recibió a la salida de un boliche en Rosario. Tras la noticia de que el joven podrá continuar su recuperación en su casa, la modelo habló con la prensa y con certeras palabras reflexionó sobre la marea de violencia en la que estamos inmersos.

“Siento más alivio desde que pasó la operación y al verlo a él mejorando hora a hora. Me siento más aliviada, no veo la hora de llegar a casa y que estemos los seis juntos. Necesito unos cuantos días de nido lleno y de calor de familia”, expresó Valeria Mazza.

Luego, sobre el impacto del dramático momento comentó: “Pasamos diferentes estadíos en estos días, primero la conmoción de recibir el llamado en la madrugada, el fantasma que tenemos los padres cuando salen los hijos. Con Alejandro reaccionamos rápido llegamos al lugar e hicimos todo lo que teníamos que hacer para poner a salvo a nuestros hijos y atender a Tiziano que estaba malherido. Y a partir de allí nos pusimos en manos de los médicos”.

Además, Valeria Mazza reconoció cómo procesó la situación a nivel anímico. "El domingo estaba muy expeditiva y concentrada en mi hijo, pero el lunes me desmoroné completamente, estuve llorando todo el día, pensando en lo que podría haber pasado. Fue una trompada a toda la sociedad, a todos los que somos padres, es algo que no puede pasar. No estoy enojada, no siento ganas de venganza, siento que no puede seguir pasando. Ya que le pasó a un hijo mío y tuvo repercusión, que lo usemos para que sea un ‘basta’. No puede ser que no podamos salir a la calle tranquilos, que nuestros hijos no puedan divertirse, así no vamos a ningún lado”, enfatizó la modelo.

Por su parte, Alejandro Gravier, marido de Valeria Mazza y padre de Tiziano, el joven agredido explicó en otra entrevista: “Hablé con mis abogados, prefiero no entrar en ese tema. En este caso, tenemos un video que estamos viendo todos, no hay mucho para opinar. Nosotros como familia buscamos estar unidos y que este tipo de cosas no nos pasen. Podría ser nuestro hijo, pero podría ser el de cualquiera. Es un chico argentino, en cualquier ciudad, porque no es solo Rosario, lo que hay que lograr como sociedad es que estas cosas no pasen”.