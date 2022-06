La respuesta del marido de Valeria Mazza al abogado que defiende a los agresores de su hijo

Tras la brutal golpiza que recibió su hijo, el marido de Valeria Mazza dialogó con el programa Intrusos (América), y respondió a los argumentos de los abogados de los agresores de Tiziano.

Alejandro Gravier detalló que habían viajado en familia a Rosario por el cumpleaños de la mamá de Valeria Mazza, y que sus hijos salieron después de la cena. En tanto que sobre el momento en que se enteraron de la dramática noticia, Gravier detalló: “Estábamos durmiendo cuando nos llamaron por teléfono. Fue el llamado de las cinco de la mañana que no querés recibir como padre cuando tenés hijos adolescentes”.

Luego, el marido de Valeria Mazza contó que fueron a buscar a su hijo y tras hacerle una radiografía y una tomografía, los especialistas confirmaron que tenía una fractura de mandíbula con un pequeño desplazamiento.

En un tono relfexivo, el padre de Tiziano Gravier graficó: “La violencia no es sólo física, es también verbal. Vivimos en una sociedad en donde todos estamos agrediéndonos permanentemente. Pareciera como que no nos podemos sentar a una mesa dos personas que pensamos distinto”.

Por otro lado, cuando la conductora Florencia de la V le consultó al entrevistado si había escuchado las declaraciones del abogado de los agresores de su hijo, el marido de Valeria Mazza respondió que sí, pero que perfiere que los abogados hablen entre ellos. Acto seguido deslizó: “En este caso en particular estamos hablando sobre un video, una acción en un video que estamos viendo todos. No hay mucho para opinar, me parece a mí”.

Sobre la intención de la familia, Gravier apuntó: “Nosotros buscamos lo que cualquier familia busca: estar unidos y que este tipo de cosas no pasen, porque lo que me decían es que pasa bastante seguido y en realidad acá fue nuestro hijo pero podría haber sido el hijo de cualquiera. Lo que tenemos que lograr como sociedad es que estas cosas no pasen”.

Cuando la conductora consultó: “¿Quieren que estén presos? ¿Qué quieren que le pase a estas personas?”. Gravier contestó contundente: “No. Nosotros no queremos nada, la justicia es la que actúa".

Finalmente, la pareja de Valieria Mazza aseguró que hay que trabajar por un cambio. “Si nadie hace nada con este tipo de agresiones, esto sube. Hay que poner límites, frenar este tipo de cosas”, concluyó.