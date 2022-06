El desgarrador relato de la madre de El Noba: "Al cementerio fui dos veces, pero..."

El viernes pasado se conoció la triste noticia del fatal desenlace del accidente que protagonizó El Noba en su moto. Luego de varios días internado en terapia intensiva, el cantante finalmente falleció.

En este contexto, y luego de unos días de silencio, Vanesa, la madre del artista, habló por primera vez en televisión. "Yo siempre lo defendí a muerte", comenzó diciendo en diálogo con Vero Lozano en su ciclo de Telefe.

Luego, se refirió a la incipiente pero exitosa carrera musical que estaba haciendo su hijo: "A veces me peleaba con el papá, que le decía que tenía que trabajar. Pero él decía que quería triunfar para que nosotros no trabajemos más".

En tanto, se manifestó sobre su repentina muerte. "Lo banqué hasta el último suspiro, que no lo creía. Yo decía que mientras el corazón de mi hijo lata, me iba a quedar ahí. El médico me decía que no, pero yo lo sentía. Caí el domingo, después de todo lo que pasé, de su despedida con toda la gente. Pero los domingos él siempre venía de gira o de algún baile, y me decía ´mamá, ´¿qué vamos a comer?´, y ese día fue lo peor que pasé. Encima me senté en casa y de la ventana del comedor se ven sus cosas".

"Al cementerio fui dos veces, pero me tuve que venir porque la gente no me dejaba quedarme sola. Entonces me volvía con mi marido y lloraba con él, que estuvo incondicionalmente conmigo, mi mamá y mis dos hijas. Pero siempre recordándolo con alegría, él me decía que no quería verme llorar", agregó.

Finalmente, cerró la charla con emotivas palabras de agradecimiento: ·Estoy eternamente agradecida a la gente que me brindó amor sin conocerme. Le dije a mi hijo: ´te llevaste mi corazón y mi alma con vos´".