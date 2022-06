Peter Lanzani habló de sus ex, Tini Stoessel y Lali Espósito, pero también sorprendió con un particular concepto sobre la China Suárez

En una entrevista para el programa Socios del Espectáculo (El Trece), Peter Lanzani habló sobre sus exparejas, Tini Stoessel y Lali Espósito, pero también sorprendió con unos particulares conceptos sobre la China Suárez.

Sobre la histórica reivalidad que se pretende instalar en los medios y las redes entre Tini y Lali, Lanzani opinó: “Me parece increíble enemistarlas. Siempre todo el mundo enemista a todos con todos, me parece muy hipócrita eso. Acto seguido, sobre la colaboración que piensan hacer juntas las cantantes, el actor apuntó: "Son dos artistas impresionantes. No me sorprende y va a ser increíble lo que hagan”.

Por otro lado, Peter Lanzani contó que con Lali Espósito todaví hoy tiene una gran amistad, mientras que con Tini Stoessel se sigue hablando en algunas ocasiones. “Cada tanto nos cruzamos algunos mensajes. Me pone contento cómo le está yendo, por supuesto que sí”, enfatizó.

En tanto que cuando le pregutnaron cómo ve el romance entre Rodrigo de Paul y Tini, Lanzani se limitó a responder: “Ah que sé yo. Bien. Si ella está feliz y él está feliz, ¿qué se puede decir?… Nada. ¡Que sean felices!”.

Además, Peter Lanzani le brindó unas palabras de apoyo a su excompañera de elenco, la China Suárez: “Estamos viviendo en una era súper hipócrita donde todos creemos que nos estamos deconstruyendo y no nos estamos deconstruyendo mucho. El juzgar es algo que quedó muy viejo”.

Finalmente, sobre la China Suárez, Peter Lanzani sostuvo: “Ojalá pueda seguir teniendo la fuerza y la entereza que siempre la caracterizó y que nos empecemos a preocupar por las cosas que de verdad nos tengan que importar. No con quién sale uno, con quién sale el otro, si hizo las cosas bien o mal. No creo que todo el mundo haga las cosas bien en su vida como para apuntar con un dedo acusador, así que espero que esté muy bien y siga siendo muy feliz”.