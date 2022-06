Alejada de la actuación, ¿de qué vive la China Suárez?

La China Suárez comenzó a trabajar desde muy pequeña. Su debut en la actuación fue en el 2000, cuando tenía tan solo ocho años y apareció en un episodio del unitario Tiempo Final. Dos años más tarde, debutó en Rincón de Luz y de ahí en más es historia conocida: televisión, teatro, cine y giras por todo el mundo.

Alejada hace un tiempo del cine y la televisión (su último trabajo en tv fue en 2019 en Argentina, tierra de amor y venganza; mientras que el 2017 fue Sólo se vive una vez su última aparición en el cine) La China se gana la vida trabajando en diversas publicidades como modelo y sacándole provecho a los millones de seguidores que tiene en Instagram. ¿Pero esos son todo sus ingresos?

La actriz ya había revelado que tiene un vínculo muy particular con el dinero. Asegura que no tiene ahorros ya que prefiere gastar lo que gana en viajes. "No tengo ahorros pero me pude comprar mi propia casa que en este país no es poco. Mis amigos en Casi Ángeles tenían dos departamentos y yo ninguno. Me gastaba toda la plata en ir de vacaciones", contó en la entrevista íntima que brindó a Alejandro Fantino. "Soy demasiado desprendida y para mí la plata está para gastarla", agregó.

La China durante la charla con Fantino.

En este sentido, la actriz aprendió a explotar muy bien cada polémica en la que se vio envuelta. Ahora, en pleno romance con Rusherking, la actriz está pidiendo una gran suma de dinero por cada entrevista.

Algo similar hizo cuando estalló el escándalo con Wanda Nara, quien descubrió que tuvo un encuentro íntimo con su marido Mauro Icardi en un hotel de París. En pleno escándalo, La China accedió a hablar con Fantino para una plataforma de streaming por una abultada cifra.

Suárez y su joven nuevo amor, el rapero Rusherking.

Ahora, en medio de su nuevo romance, y a pocos meses de haber terminado con Benjamín Vicuña, el papá de sus dos últimos hijos, la actriz está dispuesta a contar todos los detalles de su nuevo romance a cambio de dinero.

Otro ofrecimiento que está analizando la actriz es formar parte de la segunda temporada de Siendo Pampita, el reality de Pampita, ya que sus hijos son medio hermanos de los de la modelo y están presentes en los nuevos capítulos.