La polémica teoría de Gerardo Romano sobre Viviana Canosa: "Quizá quiere..."

Sabido es que Gerardo Romano y Viviana Canosa no sólo no se generan simpatía mutua, sino que están notoriamente parados en veredas opuestas en lo que refiere a la política. Ahora, el actor salió a criticarla por sus declaraciones polémicas.



“La verdad que uno podría decir tantas cosas, pero lo que le pasa a esta piba no resiste el análisis. Creo que es inimputable”, comentó Romano en su visita al programa Sobredosis de TV, por C5N.





“Se dinamizó, en los últimos años se fue a un lugar sin retorno”, opinó el prestigioso actor, elevando el tono de sus críticas contra la conductora, que, a diferencia de él, está claramente en una postura opositora al Gobierno nacional.



Hace unas semanas, Viviana Canosa quedó en el centro de la escena luego de un escándalo al aire con Jorge Yoma en su programa. Es que el ex senador había mantenido una discusión con el cantante El Dipy, hasta que intercedió Canosa y decidió echarlo del estudio.



“La verdad, te agradezco de todo corazón, pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente. No quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de los dos”, le dijo la conductora.



“Con todo respeto, Jorge, quiero que te vayas del programa, porque puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a un presidente como Alberto Fernández que es un cínico, un siniestro”, agregó Canosa.





Esta situación también indignó, entre otros, a Gerardo Romano, quien comentó al respecto: “Lo que le hizo a Yoma… No encuentro la situación. No dijo nada irrespetuoso, nada que cayera mal”.



Por último, el actor elaboró una polémica teoría sobre las intenciones de la conductora detrás de esta postura con un perfil alto. “Su actitud quizás haya que leerla dentro de lo que es su proyecto. Quizá quiere que Juntos por el Cambios o Milei reparen en ella como candidata”, deslizó.