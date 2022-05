Gerardo Romano insultó en vivo a un periodista que le habló de corrupción en el peronismo

Gerardo Romano fue protagonista de un nuevo cruce en televisión en el programa Es domingo, estamos a tiempo (América). Allí, el actor insultó en vivo a un periodista que le habló de corrupción en el peronismo.

En diálogo con Mariano Yezze, Romano apuntó sobre la causa de la inflación al opinar que el flagelo que viene atravesando el país es responsabilidad de la recordada resolución 125, que implicaba retenciones a la soja y sus derivados. “En el 2008 con los hijos de p...de los productores que desabastecieron al pueblo argentino”, despotricó el artista.

En tanto que Yezze retrucó: “Pero el único que te liquida divisas es el campo. Para llenar las arcas del Banco Central necesitás al campo”. Entonces tras repetir las palabras del conductor de manera sarcástica, Gerardo Romano disparó: “Pero para llevarse la guita por el Río Paraná a Europa...”.

Entonces, el periodista se refirió al dinero de la corrupción que también fugado. “De todas las causas de corrupción que hay, por ejemplo, la ruta del dinero K, la historia de los cuadernos...”, empezó a enumerar Yezze, cuando Romano lo cortó tajante y dijo: “La ruta del dinero K terminó, lo de los cuadernos me extraña que seas abogado y digas semejante burrada. Que las fotocopias puedan ser prueba...me extraña que un abogado diga una burrada tan grande”.

El conductor siguió: “Tenés empresarios procesados y arrepentidos, tenés la causa vialidad direccionada. Gerardo, vamos, de uno y otro lado. no te estoy direccionando, te estoy llevando para que...”. Y ahí Gerardo Romano lo interrumpió increpando: “¿Llevando a dónde? No me podés llevar ni a la esquina ¿Qué me vas a llevar, bolu...?”.

Hace algunos días, el actor militante del oficialismo generó revuelo al hacer una polémica comparación entre la fiesta en Olivos que puro en aprietos a Alberto Fernández y la presidencia de Mauricio Macri. “Es un pelo... Alberto Fernández por haber hecho eso. Un recontra pelo.... Pero no es un hijo de pu...", opinó sobre el mandatario. En tanto que definió al referente de Juntos por el Cambio como "un inútil que da vergüenza ajena".