Adrián Suar explicó por qué aún no se concreta la vuelta de Mirtha Legrand: "Es una cuestión de..."

Sorpresivamente, aún no se resolvió la vuelta de Mirtha Legrand a la pantalla de El Trece. Esto llama la atención, sobre todo de aquellos seguidores de Mirtha y en el último tiempo de Juana Viale.



Sobre las dificultades en llegar a un acuerdo para confirmar la vuelta habló Adrián Suar, quien brindó una nota a Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.





“Ojalá vuelva, yo la quiero. Me encantaría que vuelvan ella y Juana. Le hicimos una oferta y ellos tienen que contestar”, explicó en primera instancia el Chueco Suar.



“Es una cuestión económica. No es otra cosa. A veces suceden esas cosas. Ojalá podamos lograrlo. El canal quiere. Si ellos quieren, se logrará”, comentó el gerente de Programación de El Trece, tirándole la pelota a Mirtha.



Si no llegaran a un acuerdo en la parte económica, Mirtha Legrand deberá buscar otro canal en donde continuar con sus almuerzos y cenas, ya que ella misma aseguró en la noche de Los Martín Fierro que seguirá trabajando.



“Me daría mucha tristeza que Mirtha no esté en la pantalla de El Trece. Es una figura para la pantalla de El Trece”, expresó luego Suar acerca de la posibilidad de que no lleguen a un acuerdo finalmente.





“Sino, que vaya a donde quiera, porque ella es de todos los canales”, sostuvo Adrián Suar ante la posibilidad concreta de que no lleguen a un acuerdo y El Trece se quede sin una de sus grandes figuras.



Por último, volvió a enfatizar en que la voluntad del canal es que continúe Mirtha y que sólo es una cuestión de arreglar los números. “No tiene mucha vuelta. Ojalá quiera. Es una cuestión económica, nada más”, concluyó.