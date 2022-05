La pregunta sin filtro de Ángel de Brito que descolocó a Adrián Suar

Adrián Suar estuvo en un móvil para LAM (América). En ese contexto, Ángel de Brito aprovechó para hacerle una pregunta que descolocó por completo al gerente de programación de El Trece.

"¿Me extrañas?", le preguntó el conductor. "Sí, siempre", respondió Suar. Acto seguido, El Chueco comenzó a llamar a Pablo Codevila. "Pablo, vení a saludar a Ángel", exclamó. "¡Ángel nos pregunta si lo extrañamos!", señaló. "No sé qué decir", contestó Codevila. "Pablo no me extraña", remató Ángel.

Luego, Suar tuvo el gesto de felicitarlo por su trabajo en América y por la temporada actual de LAM. "Sé que estás muy bien y estás haciendo un lindo programa", resaltó.

Ángel destacó que está muy conforme. "Estoy muy feliz. Y aprovecho para decirles que les agradezco mucho porque la pasamos genial en El Trece", cerró el periodista.

Para finalizar, el conductor aprovechó para indagar sobre el regreso de Marcelo Tinelli a la TV. "En junio o julio... dentro de muy poco", detalló Codevila. "Yo creo que fin de julio o en agosto", acotó Suar.

Por último, el gerente de programación anticipó que Tinelli prepara un formato que sorprenderá. "Va a hacer un gran programa", sentenció.

Recordemos que Tinelli estará al frente de Canta Conmigo Ahora, una versión local de All Together Now, un certamen internacional de talentos que se destaca por tener un jurado integrado por 100 personas.

En una entrevista para un medio de Rosario, Tinelli confirmó que continúa su contrato con El Trece. "Volvemos. Tenemos contrato firmado con El Trece para arrancar en junio", anunció el animador.

Además, contó algunos detalles del formato que quiere para Showmatch. "El Bailando es un formato que me encanta, pero estamos viendo otros formatos, algunos de canto, con más jurado, y algunas cosas más que no puedo contar", sostuvo.