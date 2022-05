La dupla que quiere Marcelo Tinelli para su regreso a la televisión que generará polémica

Marcelo Tinelli está enfocado en su regreso a la televisión con un formato completamente renovado. La performance negativa de audiencia que el conductor tuvo el año pasado con Showmatch obligó a un cambio rotundo del producto. Los gerentes de El Trece quieren algo distinto y Tinelli se la jugará con un ciclo de gran éxito a nivel mundial.

Tinelli estará al frente de Canta Conmigo Ahora, una versión local de All Together Now, un certamen internacional de talentos que se destaca por tener un jurado integrado por 100 personas. Para convocar a esa cantidad de nombres, el conductor quiere a una pareja de famosos: su hija Cande Tinelli y al cantante Coti Sorokin.

En una entrevista para un medio de Rosario, Tinelli confirmó que continúa su contrato con El Trece. "Volvemos. Tenemos contrato firmado con El Trece para arrancar en junio", anunció el animador.

Además, contó algunos detalles del formato que quiere para Showmatch. "El Bailando es un formato que me encanta, pero estamos viendo otros formatos, algunos de canto, con más jurado, y algunas cosas más que no puedo contar", sostuvo.

De qué va el ciclo de la BBC All Together Now

All Together Now es un certamen de talentos que comenzó a transmitirse por la BBC en enero de 2018. Michael Rice fue el ganador de la primera temporada. Se anunció una segunda temporada en marzo de 2018 y un especial único de celebridades que se emitió en diciembre del mismo año, con Laurie Brett como ganadora. En junio de 2019 la BBC decidió cancelar el programa.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, separados

Este martes se dio a conocer la noticia de la separación de Tinelli y Valdés, quienes decidieron ponerle punto final a su historia tras nueve años de relación.

Tras las repercusiones de la noticia, Ángel de Brito se contactó con los protagonistas. A través de mensajes Tinelli aseguró: "No voy a decir nada por respeto a ambos, estamos súper bien". Mientras que Guillermina expresó: "Nos separamos en muy buenos términos y vos sabés cuánto nos queremos, vos sos testigo".