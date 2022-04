Ángel de Brito apuntó contra Adrián Suar tras enterarse lo que hizo a sus espaldas

Luego de seis exitosos años al frente de LAM por la pantalla de El Trece, Ángel de Brito decidió abandonar el canal y mudarse a América TV. Tras la sorpresiva decisión que tomó el conductor, mucho se habló sobre cómo había quedado su vínculo con Adrián Suar, jefe de programación de la señal.

Así fue como de Brito comenzó a ventilar la interna que mantiene con el canal: "Cuando surge la posibilidad de irnos, la productora nos lo propone y digo ‘sí, vámonos’ porque me parecía que no se daban las condiciones que nos merecíamos para seguir trabajando en El Trece, canal que amo y con el que estoy agradecido eternamente", comentó en diálogo con el ciclo radial Por Si las Moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad).

Luego, Ángel reveló cómo quedó su relación con Suar: "Me despedí de Suar perfectamente. Fue muy generoso en la propuesta, obviamente me quiso retener en el canal. Yo ya había dado mi palabra de que me iba y la quise respetar. Mi relación con Adrián fue siempre cordial y lo va a seguir siendo porque a mí no me gusta estar a las puteadas con nadie. Yo le agradezco todos los años de trabajo", finalizó.

Al parecer todo había quedado en la más completa armonía. Hasta que quedó evidencia una orden que bajó Suar para todos los empleados de El Trece en relación con LAM. Está completamente prohibido dar notas al programa de Ángel de Brito.

Todo comenzó cuando Luli Fernández se negó a darle una nota a un móvil de LAM. "No me dejan hablar con LAM, sorry. No podemos, perdón. No se puede, no sé... A nosotros nos lo informaron desde producción", aclaró la panelista de Socios del espectáculo.

Al escuchar los motivos que la panelista esgrimió, De Brito expresó sin vueltas: "El canal no la deja hablar. Está clarísimo, ¿no? La nota está sin editar, para que nadie se vuelva loco". Sin embargo, el periodista afirmó que su enojo no era con Luli, ya que entiende que ella solo cumple órdenes. "A Luli le mandamos un beso. Qué mal Suar, qué mal Codevilla, me dijeron que me querían tanto, Suar me mandó un mensaje hace poco...".