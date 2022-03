Ángel de Brito reveló la verdad sobre su salida de El Trece

Tras su sorpresivo alejamiento de El Trece, Ángel de Brito volvió a referirse a los motivos por los cuales decidió abandonar el canal y sumarse a la programación de América. En esta oportunidad, dio más detalles y reveló cómo quedó su vínculo con Adrían Suar.

Durante una entrevista con el ciclo radial Por Si las Moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad), el conductor de LAM explicó: "Cuando surge la posibilidad de irnos, la productora nos lo propone y digo ‘sí, vámonos’ porque me parecía que no se daban las condiciones que nos merecíamos para seguir trabajando en El Trece, canal que amo y con el que estoy agradecido eternamente".

Con respecto a la charla que mantuvo con Suar, gerente de programación del canal, Ángel explicó: "Adrián fue súper generoso, me quería convencer, pero yo ya había tomado la decisión y aunque parezca raro suelo cumplir con mi palabra. Mi relación con Adrián fue siempre cordial y lo va a seguir siendo porque a mí no me gusta estar a las puteadas con nadie. Yo le agradezco todos los años de trabajo. Me despedí de Suar perfectamente. Fue muy generoso en la propuesta, obviamente me quiso retener en el canal, pero yo ya había dado mi palabra de que me iba y la quise respetar".

Finalmente, respondió las consultas sobre por qué Mariana Brey y Cinthia Fernández no siguieron siendo parte del panel, como si lo hicieron Yanina Latorre, Andrea Taboada y Pía Shaw: "En diciembre les dije a las chicas que se queden tranquilas que iban a tener trabajo conmigo donde vayamos. La productora les ofreció a todas venir a LAM. En el caso de Mariana y de Cinthia, se les dificultaba porque son madres y están criando chicos muy chicos. En el caso de Cinthia, completamente sola. Brey tiene dos padres que la ayudan, pero para venir a las 8 de la noche a hacer tele no verían a sus hijos hasta las 11 de la noche. Fue esa simple la razón".

LAM versión 2022.

El pasado martes 8 de marzo, de Brito debutó con su edición 2022 de LAM por la pantalla de América y le fue bastante bien en materia de rating. El conductor y sus angelitas quedaron terceros en la franja horaria, mejorando el número de audiencia que venía haciendo en El Trece.

De Brito arrancó el programa con apenas 3.3 puntos de rating y llegó a tener un pico 4.1 cerca de las 20.30, quedando cerca de Telenoche, casi duplicando a Telenueve, y lejos del noticiero de Telefe.