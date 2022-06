El picante comentario de Jorge Lanata sobre Rusherking por su romance con la China Suárez

Durante la columna de espectáculos de su programa radial, Jorge Lanata deslizó un picante comentario sobre el popular cantante Rusherking, por su flamante romance con la China Suárez.

El conductor festejó la capacidad del artista para generar encantos en distintas mujeres de la escena del espectáculo, pero fiel a su estilo, fue filoso en sus conceptos. Mientras Marina Calabró hablaba en Lanata sin filtro (Radio Mitre) sobre la tapa de la revista Gente en la que aparece María Becerra, la periodista remarcó: "María Becerra es la expareja de Rusherking, el actual de la China".

Por su parte, Jorge Lanata acotó: "Igual, Rusherking no es ningún bolu... eh". A lo que Calabró completó: "Tiene carita de 'yo no fui', de caído del catre". Mientras que el conductor retrucó: "Evidentemente está subido al catre, no caído".

Además, la especialista en espectáculos sumó: "En su momento terminó todo mal entre Rusherking y María Becerra, ella lo acusó de infidelidad en Twitter. Y nos enteramos ayer que en el ínterin entre Becerra y La China, el tuvo una relación sentimental con Agustina Agazzani". Sorprendido, Jorge Lanata redobló filoso: "¡Ah! No le hace asco a nada Rusherking".

Durante su visita al programa PH: Podemos Hablar (Telefe), el rapero había dado detalles de su romance con la China Suárez. "Estoy en un momento muy bueno de mi carrera también, y eso acompaña que estoy muy enamorado, muy bien por esa parte. Conocí a alguien con quien la paso muy bien y que hace mucho no me sentía así, asique estoy disfrutando mucho de ese proceso la verdad", enfatizó Rusherking.

En ese programa, el cantante también contó: "Eugenia es una persona muy buena que me cuida mucho, me quiere mucho y estamos muy bien. De ella me enamora cómo es conmigo. Me enamora mucho la verdad".

A su vez, Rusherking se encargó de interpelar a través de un video en las redes sociales a quienes cuestionan su romance con la China Suárez, expresando que le molesta aquella gente que se muestra odiosa de una situación que le está haciendo bien.