El video que hizo Rusherking para interpelar a quienes critican su romance con la China Suárez

Hace algunos días, Rusherking se había expresado a través de las redes sociales por la reacción adversa que produjo en muchas personas su romance con la China Suárez. Sin embargo, ahora el popular artista redobló la apuesta y aclaró los tantos con un video que subió a sus historias de Instagram.

“Gente, bueno hoy vengo a hablar sobre un tuit que hice el otro día... Quiero aclarar que cuando digo ‘gente’ no estoy hablando de la gente que me sigue, que me banca, que escucha mi música. Estoy hablando en general de las personas que se sientan en sus casas a tirar odio o a criticar a alguien, estoy hablando de eso. Así que nada, no quería dejarlo pasar y les mando un abrazo y un saludo a todos”, expresó Rusherking.

ElMientras se prepara para dar un show el próximo 4 de junio en el Luna Park, el cantante aseguró durante su vista a PH: Podemos Hablar (Telefe) el sábado pasado, que se siente muy bien con la China Suárez.

“Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así. Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, aseguró el rapero.

En tanto que sobre cómo comenzó esta historia de amor, Rusherking contó: "Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes. Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en esa fiesta, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también. Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso, estoy muy enamorado”.

Por otro lado, la China Suárez confirmó la relación al publicar una foto abrazada al cantane, y a través de su cuenta de Twitter escribió: “Vivan como quieran. Les van a romper las pelotas igual. Feliz domingo”.