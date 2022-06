Famoso conductor ironizó sobre la diferencia de edad entre la China Suárez y Rusherking con un filoso comentario

El flamante romance entre la China Suárez y Rusherking es seguido por la prensa paso a paso, y un famoso conductor ironizó en televisión sobre la diferencia de edad entre la edad y el cantante, deslizando un filoso comentario.

Beto Casella se refirió de manera sarcástica a los ocho años que le lleva la novia a su nueva pareja al decir: "La China Suárez que pega canje todo el tiempo, hoy consiguió ropa infantil de canje para sus chicos y para el novio". Mientras que la panelista Edith Hermida completó: "Yo, la única marcación que le haría a Rusherking, me encanta esta pareja y está todo bien, pero él dice ‘hace mucho que no me sentía así’, y hace cinco minutos estaba de novio con María Becerra ¡Eso no se hace! Rusher, no se habla así".

Por otro lado, durante su visita a PH: Podemos Hablar (Telefe), Rusherking se refirió a su relación con la China Suárez con entusiastas palabras. "Estoy en un momento muy bueno de mi carrera también, y eso acompaña que estoy muy enamorado, muy bien por esa parte. Conocí a alguien con quien la paso muy bien y que hace mucho no me sentía así, asique estoy disfrutando mucho de ese proceso la verdad", le confesó el cantante a Andy Kusnetzoff.

En el mismo programa, cuando la periodista Cristina Pérez, que también estuvo como invitada, le preguntó a Rusheking qué lo enamora de la China Suárez, el joven respondió: "Eugenia es una persona muy buena que me cuida mucho, me quiere mucho y estamos muy bien. De ella me enamora cómo es conmigo. Me enamora mucho la verdad", enfatizó el artista.

En tanto que sobre cómo fue el comienzo de la relación con la China Suárez, Rusheking contó: "Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos miramos toda la noche. Nos hacíamos los bolu.... Yo no sabía si avanzar o no porque soy muy respetuoso y no me gusta pasarme".

Finalmente, sobre el momento en que fueron captados saliendo de un hotel juntos, Rusherking explicó: "Fue todo muy rápido. Salimos del hotel, estaban los dos autos estacionados juntos, avanzamos, caminamos y dijimos 'la pu... madre, no están los autos (en referencia a que sus vehículos fueron llevados por la grúa). Miramos para atrás y viene corriendo un chabón con una cámara".